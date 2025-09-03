Habertürk
        ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde

        ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 10:17 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:17
        ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic yarı finalde
        New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde korta çıkan kariyerinde 4 kez ABD Açık şampiyonluğuna bulunan 7 numaralı seribaşı Djokovic, 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Taylor Fritz'i 6-3, 7-5, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. ​

        Sırp oyuncu, yarı finalde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

        VONDROUSOVA ÇEKİLDİ, SABALENKA YARI FİNALE YÜKSELDİ

        Tek kadınlarda 2023 Wimbledon şampiyonu Çek raket Marketa Vondrousova, 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile yapacağı çeyrek final maçı öncesinde diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

        Sabalenka, hükmen galibiyetle yarı finale yükselirken üst üste 2. ABD Açık şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı.

        Belaruslu raket, geçen yılki ABD Açık finalinin rövanşı niteliğinde olan yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula ile karşılaşacak.

