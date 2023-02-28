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Haberler Gündem ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür
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ABD Ankara Büyükelçiliği, Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür etti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'un Taksim, İstiklal ve Galata semtlerinde spesifik terör tehditlerini ortadan kaldırdığı için Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür etti

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür
AA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk polisi sayesinde söz konusu semtlerin ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye'yi temsil eden bir yer olmayı sürdürdüğü belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre; "Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden Türkiye’nin yanında yer alıyor ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ve saygılarımızı sunarız."

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