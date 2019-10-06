ABD'nin Ankara Büyükelçiliği hesabı, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki tweet'ini beğendi. Sosyal medyada fark edilmesinin ardından büyükelçiliğe tepki yağdı. Tweet'in ardından MHP kurmaylarından da art arda açıklamalar geldi.

"AVUÇLARINI YALAYACAKLAR"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir" ifadelerini kullandı.

— İsmet Büyükataman (@buyukataman) October 5, 2019

"BAHÇELİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da "Kim kimin arkasında, biz zaten biliyoruz. Bilumum FETÖ militanları ve onlara destek veren cümle Amerikan yönetimi, avucunuzu yalarsınız! MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset hayali kuruyorsunuz ya, daha çok beklersiniz" ifadelerini kullanarak Bahçeli'nin sağlığına kavuştuğunu belirtti ve önümüzdeki hafta partisinin başında olacağı haberini verdi.

— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 5, 2019

"YANLIŞLIKLA BEĞENİLMİŞTİR"

Büyükelçilik hesabından söz konusu beğeni daha sonra geri alınarak bir özür mesajı yayınladı. Mesajda, "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz" denildi.