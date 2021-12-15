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Haberler Dünya ABD, BAE'ye F-35 satışında ilerlemeye hazır
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Blinken'dan "ABD'nin, BAE'ye F-35 satışında ilerlemeye hazır olduğu" mesajı

Güneydoğu Asya turu kapsamında Malezya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, F-35 savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satışında ilerleme kaydetmeye hazır olduğunu açıkladı. Blinken, basın ekibinden bir kişide Kovid-19'a rastlanması nedeniyle Malezya'dan Tayland'a geçmeyerek turunu yarıda kesti.

ABD, BAE'ye F-35 satışında ilerlemeye hazır
ABD, BAE'ye F-35 satışında ilerlemeye hazır
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HABERTURK.COM / AA

Blinken ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da basın toplantısı düzenledi.

F-35'ler ve İHA'ların BAE'ye satış anlaşmasıyla ilgili bir soruya Blinken, BAE'nin anlaşmayı sürdürmek istediği sürece bu iki konuda da ilerleme kaydetmeye hazır oldukları yanıtını verdi.

Blinken, "Örneğin, İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğüne olan bağlılığımızın sağlandığından emin olmak istedik. Bu yüzden BAE de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ortaklara satılan veya aktarılan tüm teknolojilerin tam bir incelemesini yapabileceğimizden emin olmak istedik." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'ye, insansız hava araçları ve diğer gelişmiş mühimmatları da içeren 23 milyar dolarlık bir anlaşmanın parçası olan ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alma görüşmelerini askıya alacağını bildirmişti.

"Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri yığınakla ilgili Çin'le görüşeceğini söylüyor. ABD, bunu Çin ile de görüştü mü?" sorusuna Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili endişelerimiz hakkında doğrudan Çin ile konuştuğumuzdan haberim yok. Elbette, endişelerimiz son derece iyi biliniyor." yanıtını verdi.

TURUNU YARIDA KESTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kendisini takip eden bir gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Güneydoğu Asya ziyaretini yarıda kestiği bildirildi.

CNN'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretine eşlik eden 12 kişilik basın ekibinden bir kişide Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Dışişleri Bakanı'nın bu nedenle ABD'ye döneceği kaydedildi.

Açıklamada, Blinken ve ekibinin dün Malezya'ya inişlerinin ardından yapılan Kovid-19 testlerinin ise negatif çıktığı kaydedildi.

Blinken’ın Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında yarın Tayland'ı ziyaret etmesi öngörülüyordu.

Blinken, 13 Aralık'ta başladığı ziyaretleri kapsamında ilk olarak Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya gelmiş, bugün de Malezya'da Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüşmüştü.

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