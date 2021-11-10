ABD ve BAE arasında Esad gerginliği 0:00 / 0:00

Price, günlük basın toplantısında, Esad ile Al Nahyan arasındaki görüşmeye ilişkin bir soruya, "Bu görüşmeye ilişkin haberlerden ve bunun gönderdiği mesajdan dolayı kaygılıyız." yanıtını verdi.

Suriye’deki krizin siyasi bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Price, şunları söyledi:

"Daha önce de dediğimiz gibi bu yönetim, zalim bir diktatör olan Beşşar Esad’la ilişkileri normalleştirme veya onun ayakta kalmasını sağlayacak çabalara destek vermeyecektir. Bölgedeki ülkeleri, bu rejimin Esad’ın son 10 yılda Suriye halkına yönelik kıyımlarını ve halen ülkenin büyük bir kısmına insani yardım ve güvenliğin sağlanmasını engellemeye devam etmesini dikkate almaya teşvik ediyoruz."

Price, BAE dahil bölge ülkeleri ile bu konudaki pozisyonlarını açıkça ifade ettiklerini belirterek BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın Esad ile görüşmesinin ise kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.

ABD’nin Esad konusunda pozisyonunun değişmediğini savunan Price, Esad’ın görevde kalmasına destek vermek için herhangi bir şey yapmadığını kaydetti.