ABD bankalarından kaçış

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ABD'de yatırımcılar portföylerindeki tahvillerine yönelik endişeler sebebiyle, banka hisselerinde satışa yöneldi.

Dün S&P Bankacılık Endeksi yüzde 6.57 düşerek Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dün yaşanan satışlarla ABD'nin varlık bakımından en büyük 4 bankasının toplam piyasa değeri 52.4 milyar dolar düştü. JPMorgan hisseleri yüzde 5.4 düşerken, Bank of America yüzde 6.2, Citigroup yüzde 4.1 ve Wells Fargo yüzde 6.2'lik kayıplar yaşadı.

YÜZDE 60.4'LÜK DÜŞÜŞ

Bu satışlarda kripto para saklama ve alım-satım hizmeti sunan Silvergate Bank'ın tasfiye kararı ile özellikle girişimlere verdiği kredilerle tanınan Kaliforniya merkezli SVB Financial Group'un bilanço düzeltmek için hisse satışına gitme kararı etkili oldu. SVB Financial Group hisseleri sadece 1 günde yüzde 60.4 düştü.

Ancak düşüşler Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günü yaptığı açıklamaların piyasalardaki yankısı de önemli bir rol oynadı. Powell enflasyonla mücadele için öngörülenden hızlı ve yüksek oranda faiz artırımına gidebileceklerini ifade etti. Bu da ABD Hazine tahvil getirilerinde yükselişe yol açtı.

620.4 MİLYAR DOLARLIK GERÇEKLEŞMEMİŞ ZARAR

Tahvil faizlerinin yükselişe geçmesiyle bankaların ellerindeki daha düşük getirili tahvillerin değeri geriliyor. Halihazırda ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu verilerine göre, ülkedeki bankalar 2022 sonu itibarıyla tahvil portföylerindeki değer kaybı sebebiyle 620.4 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar üzerinde oturuyor. Bu gelişmenin sebebi geçen yıl Fed'in aldığı faiz artırım kararları olmuştu.

2023 yılında ise hem tahvil portföyündeki zararların artmasından korkulurken, diğer yandan getiri arayışındaki müşterilerin mevduatlarını çekerek sabit getirili yatırımlara yönelmesinden endişe ediliyor.

Bu tablo yatırımcıların borsada işlem gören banka hisselerinden kaçmasına yol açtı.