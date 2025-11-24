ABD Başkan Yardımcısı'ndan askeri personele "yasa dışı emirlere uymayın" çağrısı yapan Demokratlara tepki

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Demokrat senatörlerden Elissa Slotkin ve Mark Kelly ile bazı Temsilciler Meclisi üyelerinin aktif görevdeki asker ve istihbarat personeline "Yasalarımız açık. Yasa dışı emirlere karşı çıkabilirsiniz." ifadelerini kullanmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Slotkin'in, ABC News'in "This Week" programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı bir emir verdiğine dair bilgisinin olmadığını söylediği açıklamayı paylaşan Vance, Senatörler ve Temsilciler Meclisi üyelerine tepki gösterdi.

Vance, "Başkan yasa dışı emirler vermemişse, Kongre üyelerinin orduya, Başkan'a karşı gelmesini söylemesi tanım gereği yasa dışıdır." ifadelerini kullandı.

"Yasa dışı emirlere karşı çıkın"

Demokrat senatörler Elissa Slotkin ve Mark Kelly ile Temsilciler Meclisi üyeleri Chris Deluzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan ve Jason Crow'un çektikleri videoda aktif görevdeki asker ve istihbarat personeline "Yasalarımız açık. Yasa dışı emirlere karşı çıkabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Videoyu çeken Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini sert dille eleştiren Trump, sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yapmıştı.

Trump, 22 Kasım 2025'te söz konusu videoyu çekenler için "Şu an hapishanede olmaları gerekir" değerlendirmesinde bulunmuştu.