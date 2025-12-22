Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı, "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" savundu

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen görüşmelerde toprak meselesinde tutumların netleştiğini ifade ederek, Rusya'nın Donetsk üzerinde "tam toprak kontrolü" istediğini ve "Ukraynalıların, Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini özel görüşmelerde kabul ettiklerini" ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 17:22 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD: Ukraynalılar Donetsk'i kaybedeceklerini kabul etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere merkezli UnHerd sitesi yazarlarından Sohrab Ahmari'ye röportaj veren Vance, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri ve ABD iç siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Vance, Rusya ve Ukrayna'nın özellikle toprak meselesinde tutumlarının netleştirdiğini dile getirerek, Rusya'nın Donetsk üzerinde tam toprak kontrolü istediğini, Ukrayna'nın ise bunu ciddi bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü aktardı.

        "Ukraynalıların Donetsk'i nihayetinde kaybedebileceklerini özel görüşmelerde kabul ettiklerini" savunan Vance, toprak tavizi meselesinin, müzakerelerde önemli bir gecikmeye yol açtığı görüşünü paylaştı.

        Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yürütülen müzakerelerde tarafların açık ve kapalı başlıkları daha net biçimde ortaya koyduğunu belirterek, ilerleme sağlandığını ancak barışçıl bir çözüme ulaşılıp ulaşılamayacağından emin olmadığını söyledi.

        REKLAM

        Avrupa'nın "kendi kendine yetmesi gerektiği" vurgusu

        NATO ile Rusya arasında gerilimin arttığı bir dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı hedef alan söylemleri hatırlatılan Vance, ABD'nin Avrupa ittifakını zayıflatmak ya da Avrupalıları birbirine düşürmek gibi bir hedefi olmadığını, Avrupa'dan beklentilerinin daha fazla "kendi kendine yetebilirlik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Vance, Avrupa'nın "ekonomik ve kültürel durgunluk işaretleri gösterdiğini" savunarak, ABD'nin daha güçlü, daha özgüvenli ve daha dinamik bir Avrupa istediğini vurguladı.

        ABD'nin köklerinin Avrupa medeniyetine dayandığını hatırlatan Vance, Washington yönetiminin Avrupa'nın güçlenmesi yönünde politikalar izlediğini, ancak bunun büyük ölçüde Avrupalıların kendi sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

        Vance, bazı Avrupa ülkelerinde radikal görüşlere yakın olduğunu savunduğu isimlerin yerel düzeyde siyasi başarılar elde ettiğini, uzun vadede bu tür ideolojilerin nükleer güce sahip ülkelerde etkili olmasının ihtimal dışı olmadığını ve bunun ABD'nin güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.

        ABD ile Avrupa arasında kültürel değişim, eğitim ve askeri işbirliğinin sürmesini istediklerini vurgulayan Vance, bu ilişkinin sağlam bir kültürel zemin olmadan sürdürülemeyeceğini ve uzun vadede bu zeminin aşınma riski bulunduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!