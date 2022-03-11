Biden: Rus ekonomisine çok ciddi darbe indiriyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD Başkanı Biden'dan önemli açıklamalar

ABD Başkanı Biden basın toplantısı düzenledi. Rus ekonomisine çok ciddi bir darbe indirdiklerini ve buna devam edeceklerini söyleyen Biden, "Özgür dünya şu anda Putin'e darbe indiriyor. Rusya'nın kredi derecesi 'çöp' statüsüne düştü" dedi. ABD, Rusya ile normal ticari ilişkilerini askıya aldı. Ayrıca Rusya'nın IMF ve Dünya Bankası'yla ilişkisine de engel getirildi.

ABD Başkanı Biden'dan önemli açıklamalar
Biden: Rus ekonomisine çok ciddi darbe indiriyoruz
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 16. gün devam ederken, ABD bugün Rusya'ya yaptırımlarına yenilerini ekledi. "Rus ekonomisini çökerttik" diyen ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çeşitli yeni adımları açıklayacağız. İlk olarak bütün bu uluslar en çok iltimas geçilen ülke statüsünü geri alacak Rusya'dan. Bu ülke arasında en iyi imkanlar dahilinde ticari işlemler yapılıyor, herhangi engel olmuyor, gümrük vergileri en düşük oranda uygulanıyor. Kalıcı normal ticari ilişkisi kaldırıldığında Rusya'nın ABD ile ticareti zorlaşacak.

Rus ekonomisine bu kararla çok ciddi bir darbe indirmiş olacağız. Burada iki partili liderlik ortaya koyuyoruz kongrede aynı zamanda sayın Meclis Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum, kalıcı ticaret ilişkisinin ortadan kaldırılması noktasında müttefiklerimizle ortak bir duruş ortaya koyuyoruz.

"DENİZ ÜRÜNLERİ, VOTKA, ELMASIN İTHALİNE ENGEL GETİRİYORUZ"

Putin'in saldırıları karşısındayız. Özgür dünya şu anda meydan okuyor. Biz burada öncülük rolü üstleniyoruz. Çeşitli sektörlerden deniz ürünleri, votka ve elmas ürünlerinin ithalatının önüne de engel getiriyor olacağız. IMF ve Dünya Bankası ile adım atıyor olacağız. Putin burada saldırgan durumda ve bedel ödemesi gerekiyor. Şu an yaptığı şey barışa ve istikrara saldırı.

G-7 ülkeleri de Rus oligarklarına karşı adımlar atıyor. Burada haksız kazanç sahibi oligarklara karşı adım atıyoruz. Rus halkından para çalan insanlar bunlar. Bizim ülkelerimizde haksız kazançları saklıyorlar. Yaptırımların acısını çekmek durumundalar. Tatil yapmaya gidiyorlar, yüz milyonlarca dolar harcıyorlar. Onların yüksek değerli ürünleri almalarına da engel getiriyor olacağız.

"RUSYA'NIN KREDİ DERECESİ 'ÇÖP' SEVİYESİNDE"

Adımlarla birlikte Putin'e daha da ağır darbe indiriyor olacağız. Müttefiklerimizle birlikte tek bir ses olarak adım atıyoruz. Rublenin değeri yüzde 50 azaldı, 240 Ruble 1 Dolara denk geliyor. Moskova borsası 2 hafta boyunca kapalı kaldı, ekonomi çökmesin diye. Ülkenin kredi notu çöp statüsüne indi. Her gün ülkeden ayrılan şirket sayısı artıyor.

170 milyon dolar ek yardım yolluyoruz. 100 milyonlarca dolar yardım taahhüdünde bulunuyoruz diğer ülkelerle birlikte. 13.6 milyar dolar değerinde yardım paketi yolluyor olacağız Ukrayna'ya. Aynı zamanda Ukrayna halkına kendilerini savunmaları için yardım ediyoruz. Erişime ihtiyaç varsa kollarımızı burada Ukrayna mültecilerine açıyoruz.

NATO'nun her bir noktasını korumaya taahhüdümüz devam ediyor. Biz doğrudan çatışmaya girmeyeceğiz. NATO ile Rusya arasında böyle bir şey olursa 3. Dünya Savaşı'na neden olur. Ancak bu savaş Rusya'nın zaferiyle sonuçlanmayacak. Transatlantik ittifakın zayıflamasını istedi ama bu olmadı. Biz Ukrayna'nın yanında duruyoruz. O topraklara imparator olmak isteyen insanlara dünyaya egemen olma hakkını vermeyeceğiz.

Biz dünyaya barış tesis etmek istiyoruz. Bu noktada tökezlemeyeceğiz. Tanrı yardımcımız olsun. Kimyasal silah kullanırsa çok ciddi bedel ödeyecektir Rusya."

PUTİN 'YAPTIRIMLAR SAVAŞ İLANI GİBİ' DEMİŞTİ

ABD ve diğer Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımlar getirmesinin bir savaş ilanına benzediğini söyleyen Putin, "Olanların çoğu, karşı karşıya olduğumuz şey, Rusya'ya karşı savaşmanın yolları. Bize uygulanan yaptırımlar Rusya’ya savaş ilanı gibidir. Ama Tanrı’ya şükür, henüz o noktaya gelmedi." demişti.

Kremlin de yaptırımlarla ilgili olarak, "Dünya, Avrupa ve ABD’nin herhangi bir ülkeyi izole edebilmesi için fazla büyük. Rusya’dan ayrılan yabancı şirketler de geri dönecek" açıklamasını yapmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rus limanlarında bekleyen sivil gemilere Türkiye'den destek
DÜNYA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile ...
Ukrayna lideri Zelenskiy'den açıklamalar
DÜNYA Ukrayna lideri Zelenskiy'den açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu
DÜNYA Stoltenberg'den müzakere ve yaptırım yanıtı
Rusya'da hamburgerler karaborsaya düştü
DÜNYA Rusya'da hamburgerler karaborsaya düştü
ŞOK AÇIKLAMA! Son dakika haberi: Rus İHA'sı o ülkeye düştü! - Güncel Haberler
DÜNYA Şoke eden olay! Rus İHA'sı o ülkeye düştü!
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Barışın dünyasını kurmalıyız - En Son Haberler
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın dünyasını kurmalıyız
Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya paralı askerler konuşlandırıyor
DÜNYA Zelenskiy'den 'Suriyeli paralı asker' açıklaması
Ukrayna son dakika açıkladı: Savaşmak için kaç bin Ukraynalı geri döndü? İşte, rakam... - Güncel Haberler
DÜNYA Ukrayna açıkladı! 200 bin Ukraynalı savaş için geri ...
Kremlin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması
DÜNYA Kremlin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.