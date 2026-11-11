Güllü'nün kızı Tuğyan'ın avukatından karara itiraz

Şarkıçı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Avukat Merve Uçanok, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini tale... Daha Fazla Göster Şarkıçı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Avukat Merve Uçanok, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti (DHA) Daha Az Göster