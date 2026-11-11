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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş'ta kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!

        Beşiktaş'ta kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!

        İstanbul Beşiktaş'ta motosikletle bir eğlence mekanının önünden geçen 2 kişiden biri silahla ateş açtı. Saldırıda başından vurulan Umut Andık, hayatını kaybetti. Korkunç olayın ardından, dron destekli çalışmada 2 şüpheli, koruda çalıların altına saklanmış halde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Beşiktaş'ta motosikletle bir eğlence mekanının önünden geçen 2 kişiden biri silahla ateş açtı. Saldırıda başından vurulan Umut Andık (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre dron destekli çalışmada 2 şüpheli, koruda çalıların altına saklanmış halde yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

        Olay, saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanının önünden motosikletle geçen 2 kişiden biri, mekana silahla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanının kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eğlence mekanının merdivenlerine 2 merminin isabet ettiğini belirledi.

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        ÇALINTI MOTOSİKLETİ TERK EDİP KAÇTILAR

        Saldırının ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada, şüphelilerin takibin ardından kaçarken kullandıkları motosikleti Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi’nde terk ettikleri belirlendi. Bulunan motosikletin 1 Kasım’da Esenler’den çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

        DRONLA ARANDILAR; ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR

        Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dron desteğiyle havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalarda, şüphelilerin koruya kaçtıkları belirlendi. Bölgede önlem alan ekipler arama yaptı. Saldırıdan yaklaşık 3,5 saat sonra motosikleti kullandığı belirlenen Yenay Z. (18) ile silahla ateş ettiği tespit edilen Musa O. (17), çalıların altına saklanmış halde yakalandı. Her 2 şüphelinin de 3’er suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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