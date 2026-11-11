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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi

        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi

        İzmir'de, kayıp olarak aranırken baygın halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in davasında savcı, mütalaasını açıkladı. Sanıklardan Burak Kaya için "Nitelikli yağma ve cinsel saldırı"dan ceza talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi

        İzmir'in bayraklı ilçesinde, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aslıhan Sinem Çiçek (19), 26 Temmuz 2022'de Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında yarı baygın bulunmuş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde ertesi gün hayatını kaybetmişti.

        GENÇ KIZIN TELEFONU ÜZERİNDE ÇIKTI

        AA'daki habere göre olay yeri yakınında motosikleti bulunan ve polislerce gözaltına alınan Burak Kaya'nın üzerinde genç kızın cep telefonu çıkmıştı. Çiçek'in en son Cem A. ile görüştüğü belirlenmişti.

        İKİ SANIK HAKKINDA 15 YIL İSTENMİŞTİ

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturma aşamasında elde edilen yeni delillerin dikkate alınmasıyla geçen yıl kasımda ek iddianame hazırlanmış, tutuklu sanık Burak Kaya hakkında "nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs"ten 15 yıla, Cem A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        Birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Cem A., Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar ve annesi Remziye Çiçek ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Diğer tutuklu sanık Burak Kaya ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Duruşma, önceki celsede taraflar arasında yaşanan arbededen dolayı izleyiciye kapalı gerçekleştirildi.

        "NİTELİKLİ YAĞMA VE CİNSEL SALDIRI"DAN CEZA İSTEDİ

        Mahkeme başkanı, yargılamada dinlenilen bir tanık hakkında "yalan tanıklık" suçundan başlatılan soruşturmanın sürdürülmemesi kararını verdi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Burak Kaya'nın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti nitelikli yağma" ile "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

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        DURUŞMA ERTELENDİ

        Sanık Cem A. hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına sağlama" ile "olası kastla kasten öldürme" suçlarından ceza talep edildi. Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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