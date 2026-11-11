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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Anneye sürpriz yangınla bitti

        O anlar kamerada... Anneye sürpriz yangınla bitti

        İstanbul'da, iddiaya göre çalışan annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki H. ismindeki kız çocuğu, yemek sırasında ocakta unuttuğu yağın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki kardeş yara almadan kurtuldu. Dairede çıkan yangında, H. ile 12 yaşındaki ağabeyi M.M.'nin yaşadığı korku dolu anlar çocuk kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İstanbul'da olay, Sultangazi ilçesinde, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında yaşandı.

        ANNEYE SÜRPRİZ YEMEK HAZIRLIĞI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki H., annesine sürpriz yapmak amacıyla yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, daha sonra televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla yangın çıktı.

        112'DEN YARDIM İSTEDİ

        Bu sırada marketten dönen ağabeyi M.M.'nin (12) kapıya gelmesi üzerine çocuklar yangını fark etti. M.M., telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

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        DAİREDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında iki kardeş yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar oluştu.

        YAŞANANLAR KAMERADA

        Yangının çıkışına ve iki kardeşin yaşadığı korku dolu anlara ilişkin evin içindeki çocuk kamerasının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

        Görüntülerde, mutfakta başlayan yangının ardından kız çocuğu H.'nin camı açarken, eve gelen ağabeyi M.M.'nin ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği anlar ile yaşanan panik yer aldı.

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