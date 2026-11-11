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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe Kulübü, Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıklayarak, Hollandalı antrenör için teşekkür mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe'de sezona yardımcı antrenör olarak başlayan, İsmail Kartal'ın istifasınnı ardından ise Alanyaspor ve Liverpool maçlarında teknik sorumlu olarak görev yapan Dirk Kuyt, yeni dönemde sarı-lacivertli kulüpte olmayacak.

        Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun teknik heyetinde yer almayan Kuyt'ın, kulüpte başka bir göreve de atanmayacağı belirtildi.

        Fenerbahçe Kulubü, Hollandalı antrenörle yolların ayrıldığını açıklayarak, Kuyt için teşekkür mesajı yayımladı.

        "BU BÜYÜK AİLEDEKİ YERİN HİÇ DEĞİŞMEYECEK"

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Teşekkürler Dirk Kuyt!

        Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

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        Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

        Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

        Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.

        Yolun açık olsun Dirk!"

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        #fenerbahçe
        #dirk kuyt
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