Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak ses getiren bir transfere imza attı. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla hafızalara kazınan Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayı giymesiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'de nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenen Salah, 11 haftalık bölümde kaydettiği 9 gol ve yaptığı 3 asistle beklentileri karşıladı. Tecrübeli futbolcu, ortaya koyduğu performansla İngiltere günlerini aratmadı.

LIVERPOOL'DA 9 SEZONDA 4 GOL KRALI

Salah, İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığı 9 sezonda 4 kez gol krallığı sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, 2017-18 sezonunda 32 golle başladığı bu başarı serisini 2018-19'da 22, 2021-22'de 23 ve 2024-25 sezonunda 29 golle sürdürdü. Böylece Premier Lig'de dört farklı sezonda gol krallığı unvanını elde eden Salah, istikrarlı golcü kimliğini ortaya koydu.

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ESKİ GÜNLERİNİ ARATMADI

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, Trendyol Süper Lig’de , bordo-mavili formayla 11 haftalık bölümü geride bıraktı. Söz konusu dönemde 9 gol ve 3 asistlik katkı veren oyuncu İngiltere’de Liverpool formasıyla sergilediği performansı aratmadı.

Gol krallığı yarışında da 9 golle zirve takibini sürdüren oyuncu, ligin geri kalan bölümünde ortaya koyacağı performansla kariyerine Süper Lig gol krallığını da eklemeyi hedefliyor.