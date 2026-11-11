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        Salah Liverpool dönemini aratmadı!

        İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'daki başarılı kariyerinin ardından Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah, bordo-mavili kulübe gelişiyle dünya futbol gündemine damga vurdu. Mısırlı yıldız, İngiltere'deki başarılı performansını Trabzonspor formasıyla da sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        Liverpool dönemini aratmadı!

        Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak ses getiren bir transfere imza attı. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla hafızalara kazınan Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayı giymesiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

        Süper Lig'de nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenen Salah, 11 haftalık bölümde kaydettiği 9 gol ve yaptığı 3 asistle beklentileri karşıladı. Tecrübeli futbolcu, ortaya koyduğu performansla İngiltere günlerini aratmadı.

        LIVERPOOL'DA 9 SEZONDA 4 GOL KRALI

        Salah, İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığı 9 sezonda 4 kez gol krallığı sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, 2017-18 sezonunda 32 golle başladığı bu başarı serisini 2018-19'da 22, 2021-22'de 23 ve 2024-25 sezonunda 29 golle sürdürdü. Böylece Premier Lig'de dört farklı sezonda gol krallığı unvanını elde eden Salah, istikrarlı golcü kimliğini ortaya koydu.

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        ESKİ GÜNLERİNİ ARATMADI

        Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, Trendyol Süper Lig’de , bordo-mavili formayla 11 haftalık bölümü geride bıraktı. Söz konusu dönemde 9 gol ve 3 asistlik katkı veren oyuncu İngiltere’de Liverpool formasıyla sergilediği performansı aratmadı.

        Gol krallığı yarışında da 9 golle zirve takibini sürdüren oyuncu, ligin geri kalan bölümünde ortaya koyacağı performansla kariyerine Süper Lig gol krallığını da eklemeyi hedefliyor.

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        #Salah
        #trabzonspor
        #süper lig
        #LİVERPOOL
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