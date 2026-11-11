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        Haberler Ekonomi Enerji Doğu Akdeniz'de kritik gelişme: Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı

        Doğu Akdeniz'de kritik gelişme: Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı

        Ankara, Paris ve Atina arasında gerilime neden olan Doğu Akdeniz'deki deniz altı elektrik hattı projesinde Fransız gemisi Abeille Marengo için izin süreci tamamlandı. Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX sonrası Kandiye Limanı'nda bekleyen gemi bölgeye hareket etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı

        Ankara, Paris ve Atina hattında gerilime yol açan Doğu Akdeniz'deki deniz altı elektrik hattı projesinde yeni bir gelişme yaşandı.

        Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) birbirine bağlamayı hedefleyen proje kapsamında çalışacak Fransız bayraklı Abeille Marengo isimli gemiye Türkiye'den onay çıktı.

        Daha önce Türkiye, geminin kıta sahanlığında izinsiz faaliyet gösterme niyetinde olduğunu ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmadığını bildirmişti. İzin sürecinin ardından Ankara, yayımladığı NAVTEX ile belirlenen koordinatlarda 10 Kasım 2026 – 19 Mart 2027 tarihleri arasında su altı kablo döşemesine yönelik araştırma yapılmasına izin verdi.

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        Türkiye'nin NAVTEX ilanının ardından Atina yönetimi yeni bir NAVTEX yayımlayarak Türkiye'nin ilanının geçersiz olduğunu savundu.

        Ankara'dan çıkan onayın ardından, 27 Ekim'den bu yana Girit'teki Kandiye Limanı'nda bekletilen Fransız gemisi çalışma yapacağı bölgeye doğru harekete geçti.

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        #NAVTEX
        #Güney Kıbrıs Rum yönetimi
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