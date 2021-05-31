Biden: Demokrasi tehlikede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaABD Başkanı Biden'dan 'demokrasi' mesajı! Son dakika haberleri
ABONE OL

ABD Başkanı Biden: Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede

ABD Başkanı Joe Biden, "Anma Günü" için yaptığı konuşmada, "Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede. Canını veren askerlerimizi nasıl andığımız, demokrasinin de geleceğini belirleyecek." dedi.

ABD Başkanı Biden'dan 'demokrasi' mesajı! Son dakika haberleri
Biden: Demokrasi tehlikede
0:00 / 0:00
AA

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen "Anma Günü" törenine katıldı.

Biden, Harris ve Austin, bir askerin mezarının başına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Çelenk töreninin ardından konuşma yapan Biden, ülkesi için ölmüş askerlerin anılmasının önemine işaret etti.

Biden, bugüne kadar Afganistan ve Irak'ta yaşamını yitiren ABD'li askerlerin sayısının 7 bin 36'ya ulaştığına işaret ederek, "Ülkeleri için can veren askerler kalplerimizde yaşıyor." diye konuştu.

Tüm insanların eşit olarak yaratıldığının altını çizen Biden, "Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede. Canını veren askerlerimizi nasıl andığımız, demokrasinin de geleceğini belirleyecek." görüşünü paylaştı.

ABD'de "Anma Günü (Memorial Day)", savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anısına her yıl mayıs ayının son pazartesi günü yapılıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Belçika'da yetişkin nüfusun yarısı aşılandı
DÜNYABelçika'da yetişkin nüfusun yarısı aşılandı
Son dakika haberi Suriye'de sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz!
DÜNYASuriye'de sızma girişimindeki 2 terörist etkisiz!
SON DAKİKA! Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye ile yakın çalışma arzusu var - HABERLER
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan kritik ABD açıklaması
Avrupa Birliği fonlarında usulsüzlük yapmakla suçlanan Çekya Başbakanı Babis’in iddianamesi istendi
DÜNYAÇekya Başbakanı Andrej Babis’e soruşturma
Bosna Hersek'te toplu mezar tespit edildi
DÜNYABosna Hersek'te toplu mezar bulundu
Almanya'da Kovid-19 testlerinde usulsüzlük iddiasına soruşturma!
DÜNYAAlmanya'da Kovid-19 testlerinde usulsüzlük
Danimarka ve ABD’den müttefiklerine ortak dinleme operasyonu
DÜNYADanimarka ve ABD ortaklığında casusluk
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(AB) ile siyasi temasların kurulması için vakit geldi.''
DÜNYARusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB açıklaması
HAYRAN KALDILAR! Son dakika: NATO'dan, Türk askerlerine övgü - VİDEO HABER
DÜNYANATO, Türk askerlerine hayran kaldı!
Belarus'un muhalif lideri Sviatlana Tsikhanouskaya: ''Protaseivich kesinlikle işkence gördü.''
DÜNYABelarus'un muhalif liderinden Protaseivich açıklaması