ABD Başkanı Joe Biden'dan kararname 0:00 / 0:00

AA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın "Etiyopya'daki İnsani Kriz ve İnsan Hakları Krizleriyle İlgili Belirli Kişilere Yaptırım Uygulanması" adı altında bir başkanlık kararnamesi imzaladığı belirtildi.

Biden da yaptığı açıklamada, ABD'nin Tigray'daki çatışmalar konusunda barışçıl bir çözüm bulunması için baskılarını sürdüreceğini vurguladı.

Tigray'daki çatışmaların tüm taraflarını insani yardımlara izin vermeye, insan haklarına saygı duymaya ve ön şart olmadan müzakere masasına gelmeye davet eden Biden, "Farklı bir yol mümkün ancak taraflar bu yolu almayı seçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

YAPTIRIMLARIN HEMEN UYGULAMASINI BEKLEMİYOR

Biden'ın imzaladığı kararname ile ilgili dün ambargolu bir basın toplantısı düzenleyen yerel yetkililer, yaptırım kararnamesinin asıl amacının tarafları müzakere masasına çekmek olduğunu kaydetmişti.

Söz konusu yaptırımların hemen uygulanmayacağını ifade eden yetkililer, "Taraflar krizi çözmek için somut adımlar atmazsa Biden yönetimi bu yeni kararname kapsamında birçok kişi ve kuruluşu kapsayacak şekilde sert adımlar atmaya hazırdır ancak farklı bir yöntem mümkün. Etiyopya hükümeti ve TPLF müzakereli bir ateşkes için görüşmelere başlar, insani yardımları engellemezse ABD, ekonomisini yeniden canlandırması için Etiyopya'ya yardım etmeye hazırdır." mesajı vermişti. .

Yaptırımların ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin bilgi vermeyen yetkililer, harekete geçmek için aylarca beklemeyeceklerini, birkaç hafta bekleyeceklerini belirtmişti.

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Federal ordu ve TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgede insani kriz devam ediyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden olduğu eyalette, 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.