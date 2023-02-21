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ABD Başkanı Biden: "Ukrayna, Rusya için asla bir zafer olmayacak"

ABD Başkanı Biden, Kiev'den sonra geçtiği Polonya ziyaretinde kritik açıklamalarda bulundu. Putin'in beklemediği bir dirençle karşılaştığını ve dünya demokrasilerinin güçlendiğini belirten Biden, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın. ABD'nin NATO ittifakına bağlılığı çok sağlam" ifadelerini kullandı. Biden, Putin'in yanıldığını ve NATO'nun bölünmek yerine daha çok birlik olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden:
AA

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya için asla bir zafer olmayacağını söyledi.

Biden, resmi ziyarette bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da cumhurbaşkanlığı sarayının önünde Polonyalılara hitaben konuşma yaptı.

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan Biden, "Kendini, cesareti ateş ve çelikten oluşmuş bir adam tarafından yönetilen bir ulusla savaşta buldu. Başkan Putin, bir yıl önce mümkün olduğunu düşünmediği şeylerle karşı karşıya. Dünyada demokrasi zayıflamadı, güçlendi. Otokratlar güçlenmedi, zayıfladı." diye konuştu.

Biden, "Varşova Ayaklanması"na atıfta bulunarak, bölünme ve baskının bu olayla sona erdiğini, Polonya'nın dayandığını ve kazandığını söyledi.

Belarus halkının ve muhalefet liderlerinin demokrasi için savaşmaya devam ettiğini vurgulayan Biden, "Otokratlar tek bir kelimeden anlar: Hayır! Hayır ülkemi, özgürlüğümü ve geleceğimi alamayacaksın! Bir imparatorluğu yeniden inşa etmeye çalışan bir diktatör, halkın özgürlük sevgisini asla azaltamayacaktır. Ukrayna, Rusya için asla bir zafer olmayacak. Asla!" ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceğini belirterek, "Hiç şüphe olmasın. ABD'nin NATO ittifakına ve 5'inci maddeye olan bağlılığı çok sağlam." dedi.

Rus kuvvetlerinin ve paralı askerlerin insanlığa karşı suç işlediğini, sivilleri öldürdüğünü, tecavüzü bir savaş silahı olarak kullandığını dile getiren Biden, "Putin'in bugün söylediği gibi, ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı kontrol etmeye veya yok etmeye çalışmıyor. Batı, Rusya'ya saldırmayı planlamıyor. Milyonlarca Rus vatandaşı komşularıyla barış içinde yaşamak istiyor. Bu savaş asla bir zorunluluk değil. Bir trajedi." diye konuştu.

Biden, savaşın devam ettiği her günün Putin'in seçimi olduğuna işaret ederek, "Rusya'nın Ukrayna işgalini durdurması savaşın sonu olurdu. Ukrayna'nın kendini savunmayı bırakması ise Ukrayna'nın sonu olurdu." dedi.

"PUTİN YANILDI"

Ukraynalı savaşçılar için hava savunma sistemleri, topçu silahları, tanklar için kritik silahlar ve malzemeler sağlandığına dikkati çeken Biden, Rusya'nın bir yıl önce Ukrayna'yı işgal ettiğinde sadece Ukrayna'nın sınanmadığını, tüm dünyanın asrın sınanmasıyla karşı karşıya kaldığını, ABD'nin, AB'nin ve tüm demokrasilerin sınandığını söyledi.

Biden, birlik olmanın önemine değinerek, "Putin, tankların Ukrayna'ya girme emrini verdiğinde pes edeceğimizi düşündü. Ancak yanıldı. Ukraynalı vatandaşlar çok cesurlar. ABD, Avrupa, Atlantik'ten Pasifik'e ulusların bir koalisyonu, demokrasiyi birleştirmek için çok güçlüydük." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in, kararlılığı kırmak için enerjiyi bir silah haline getirebileceğine dikkati çeken Biden, bu nedenle Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına bağımlılıktan kurtulması konusunda beraber çalıştıklarını kaydetti.

Biden, "O (Putin), NATO'nun bölüneceğini düşünüyordu ancak NATO her zamankinden daha birlik içinde." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AP

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