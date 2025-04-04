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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Donald Trump: Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Donald Trump: Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, New York borsasının, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri kaynaklı günü sert düşüşle tamamlamasını değerlendirerek, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 07:49 Güncelleme: 04.04.2025 - 07:49
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        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
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        Trump'ın dün imzaladığı kararnameyle, ABD'nin ticaret yaptığı 185 ülkeye "karşılıklı tarifeler" uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurması dünya gündemine yerleşti.

        Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler dolayısıyla piyasalarda "sert düşüşün beklenebileceğini" söyledi.

        NEW YORK BORSASI SERT DÜŞÜŞLE KAPANDI

        New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı.

        Kapanışta Dow Jones endeksi 1700 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3,98 azalarak 40.545,93 puana geriledi.

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        Trump, New York borsasının, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri kaynaklı günü sert düşüşle tamamlamasını değerlendirerek, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak" dedi.

        "Ekonomide çok fazla sorun vardı" diye konuşan Trump, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzetti. Trump, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak" ifadesini kullandı.

        "İYİLİK İSTESEYDİK, HAYIR DERLERDİ"

        Trump, tarifelerden kaçınmak için ABD'de üretim yapmak isteyen şirketlerden "ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım" geleceğini savunarak, "Dünyanın geri kalanı anlaşma yapmanın bir yolunun olup olmadığını görmek istiyor" dedi.

        Tarifeleri açıklamasının ardından ülkelerin kendilerini aradığını söyleyen Trump, "Yaptığımız işin güzelliği bu. Kendimizi sürücü koltuğuna oturtuyoruz. Bu ülkelerden bize bir iyilik yapmalarını isteseydik, 'hayır' derlerdi. Şimdi bizim için her şeyi yapacaklar" şeklinde konuştu.

        Trump, ABD'de halihazırda çok sayıda üretim tesisi inşa edildiğine ve artık çok sayıda inşaat işi görüleceğine dikkati çekerek, tarifelerin "ABD'yi çok zenginleştireceğini" kaydetti.

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        GENİŞ ÇAPLI TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

        ABD Başkanı Donald Trump, dün, ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı.

        Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

        Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

        Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

        Trump ayrıca, 4 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan ve daha önce duyurulan yüzde 25'lik otomobil tarifelerini de detaylandırdı. Bu tarifeler kamyonetleri, motorları, lityum pilleri ve lastikler ve amortisörler gibi diğer parçaları da etkileyecek.

        Bu durum, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri arttırdı.

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