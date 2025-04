ABD Başkanı Donald Trump: Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak - İş-Yaşam Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump: Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak ABD Başkanı Donald Trump, New York borsasının, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleri kaynaklı günü sert düşüşle tamamlamasını değerlendirerek, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 04.04.2025 - 07:49 Güncelleme: 04.04.2025 - 07:49

