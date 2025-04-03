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        Kadıköy Fatihi!

        Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı büyük bir üstünlük kuran Okan Buruk sarı-kırmızılıları Kadıköy'de galibiyete taşıdı. Başarılı teknik direktör, Jose Mourinho'yu da bir kez daha devirmeyi başardı.

        Giriş: 03.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:10
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        Kadıköy Fatihi!
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalist oldu.

        Cimbom ligde aldığı Beşiktaş mağlubiyetinin ardından derbiye ara vermeden başladı.

        Kurmaylarıyla birlikte Fenerbahçe’yi analiz eden Buruk pazartesi günü ilk taktik antrenmanı yaptırırken son taktik çalışmasını sadece ilk 11 üzerinden değil daha geniş kadro üzerinden gerçekleştirdi.

        Beşiktaş yenilgisinin ardından öğrencilerini ayağa kaldırmayı başaran Buruk, Kadıköy’de daha önce de yaptığı gibi sürpriz kararlar da verdi.

        Kaleyi Muslera’ya değil Günay’a emanet eden Buruk sağ bekte Kaan Ayhan’a, forvet arkasında ise Sara’ya şans verdi.

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        İlk yarıda üstün bir oyun sergileyen Cimbom devreyi 2-1 önde kapatırken mücadeleyi de aynı skorla kazanmayı başardı ve adını yarı finale yazdırdı.

        Galatasaray’ın başına geçtiği günden bu yana Fenerbahçe’ye bir kez mağlup olan Okan Buruk, ezeli rakibini bir kez daha saf dışı bıraktı.

        İlk sezonunda Kadıköy’den 3-0’lık galibiyetle dönen Buruk geçen sezon ise Kadıköy’de 0-0’lık beraberliği almıştı.

        Bu sezon Kadıköy’deki maçı 3-1’lik skorla kazanan Buruk, Türkiye Kupası’nda da ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek 4 maçta 3 galibiyet elde etti.

        Buruk ayrıca Fenerbahçe’ye karşı olan üstünlüğünü Jose Mourinho’ya da yansıttı.

        Buruk, Fenerbahçe'yi çalıştıran meslektaşı Jose Mourinho'ya karşı çıktığı 3. maçında da mağlup olmadı.

        Tecrübeli teknik adam, Mourinho ile bu sezon 3. kez karşılaştı. Okan Buruk, 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere yapılan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

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