Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e ulaştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısının 648’e ulaştığı belirtildi.

Zehirlenme olayı ile ilgili Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

NUMUNENİN TEST SONUCU OLUMSUZ ÇIKTI

İlimiz Körfez İlçesinde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner yiyen vatandaşlarımızın mide bulantısı, ateş, kusma şikayetleri ve zehirlenme şüphesiyle Hastanelere başvurması sebebiyle; Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 01.04.2025 tarihinde gelen bildirim doğrultusunda Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrol ekiplerince ivedi bir şekilde ilgili işletmeye gidilerek satışa hazır olarak döner tezgahında bekleyen tavuk döner ürününden numune alınmış ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan analizlerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne göre uygun olmaması nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.