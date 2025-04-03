Karabük'te TIR'la otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Karabük'ten Ankara istikametine seyreden TIR ile otomobil, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki TIR ile Aziz Uluışık'ın kullandığı otomobil, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Üç kişinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.