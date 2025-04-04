Bakan Şimşek: AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında 6 yıl aradan sonra ilk toplantının yapıldığına işaret eden Şimşek, "Bu Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında çok önemli ve olumlu bir adım" dedi.

“TÜRKİYE'NİN DEZENFLASYON ÇABALARINI ANLATMA FIRSATI BULDUK"

Bakan Şimşek, üst düzey AB yetkilileri ile yapılan diyalog toplantısının olumlu geçtiğine işaret ederek, "Oldukça yapıcı bir atmosferde geçti. Çok verimli toplantılar oldu. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalar da dahil olmak üzere Avrupa'nın görünümü, Türkiye ekonomisinin görünümü gibi konuları konuştuk. Özellikle Türkiye'nin reform çabalarını, Türkiye'nin dezenflasyon çabalarını anlatma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

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AB'nin de yeni dönem politikalarına ilişkin bir perspektif sunduğuna dikkati çeken Şimşek, "Dünyada önemli değişimler yaşanıyor. AB de Türkiye de bu gelişmelerden etkileniyor. Birlikte çalışarak bu gelişmelerin etkilerini nasıl sınırlayabiliriz? AB ve Türkiye'nin menfaatine nasıl iş birliğine gidebiliriz? Onları konuştuk. Üçüncü ülkelerde iş birliğini konuştuk. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını gündeme getirdik" değerlendirmesinde bulundu.