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        Haberler Gündem Güncel Son dakika flaş gelişme: Boykot soruşturmasında 10 gözaltı | Son dakika haberler | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Boykot soruşturmasında 11 şüpheliye adli kontrol kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 zanlı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı

        Giriş: 03.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:20
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        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
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        Başsavcılıkça, "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Oyuncular Sendikası Set Birimi Sorumlusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolü sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bulunduğu da öğrenildi.

        Gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu
        Gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu
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        OYUNCULAR ADLİYEYE GELDİ

        CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, eski TİP Milletvekili ve oyuncu Barış Atay, Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay, Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri Taner Rumeli, oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Onur Saylak, Canberk Gültekin, Baran Bölükbaşı, Kubilay Aka, Kerem Fırtına ve Özgün Çoban'ın da aralarında olduğu bazı oyuncular ile set çalışanları, Üzümoğlu'na destek için adliyeye geldi.

        Adliyeye gelenler, Üzümoğlu'nun ailesiyle görüştü.

        Hakimlik, Üzümoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 zanlı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve ''ayda iki kere imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

        CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

        Üzümoğlu, 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Hindistan ve Polonya'da tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yürüten Üzümoğlu, Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas oyunu ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülünü aldı. 2018 yılında Salto, Kalp ve Evlat oyunlarında rol aldı. 2021 yılında Hamlet, 2022 Sırça, 2023 Baklava Cumhuriyeti, 2024'te ise Öteki oyunlarında rol aldı.

        Oyuncu, TV'de ilk kez 2017 yılında Adı Efsane dizisindeki Hakan rolü ile yer aldı. 2018 yılında bir dijital platformda yayımlanan ilk Türkçe dizi Hakan: Muhafız'da Emir karakterini canlandırdı. 2020 yılında yılında dijitalde yer alan Rise of Empires: Ottoman dizisinde Fatih Sultan Mehmed olarak yer aldı. 2021 yılında dijitaldeki Kin'de başrol oldu. Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde de rol alıyor.

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        Meslektaşları için adliyeye gittiler

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili olarak "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlıdan 11'i yakalanmıştı.

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