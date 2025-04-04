Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin güneyi ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
EGEParçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 13°CÇok bulutlu,
MALATYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 12°CÇok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı