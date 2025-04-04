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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı - 4 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin güneyi ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 07:24 Güncelleme: 04.04.2025 - 07:24
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        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 17°

        Ankara

        Yağmurlu 13°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Bulutlu 14°

        Bursa

        Güneşli 15°

        Adana

        Yağmurlu 23°

        Diyarbakır

        Güneşli 21°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 16°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 14°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

        EGEParçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        KARABÜK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı

        KARS °C, 13°CÇok bulutlu,

        MALATYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 12°CÇok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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