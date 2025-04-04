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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!

        İzmir'de, Ramazan Bayramının 1'inci gününden itibaren kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas, ormanlık alanda hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Darp edilmesi sonucu ağır yaralandığı belirtilen Atlas, yoğun bakımda tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 07:33 Güncelleme: 04.04.2025 - 07:36
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        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
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        İzmir'de, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü Bayraklı ilçesindeki evinden ayrılan Bilgehan Ege Atlas'tan (15) bir daha haber alınmadı. Telefonla ulaşamayınca durumundan endişe duyan ailesi, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

        ORMANDA HAREKETSİZ HALDE YATIYORDU

        DHA'daki habere göre Atlas'ın bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk ormanındaki dağ yolunda yörede oturan gençler hareketsiz şekilde yatan bir genci buldu.

        FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLMİŞ

        Vatandaşlar, darp edilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genci patika yoldan ana caddeye indirirken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi.

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        SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olduğu anlaşılan gencin kayıp olarak aranan Bilgehan Ege Atlas olduğu belirlendi.

        YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlas, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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