Trump röportajı terk etti: Bahanesi şaşırttı! 0:00 / 0:00

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık seçimlerine iki haftadan az bir süre kalmışken, Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasında yarış devam ediyor. Seçim yarışı devam ederken Trump'ın katıldığı röportajı terk etmesi dikkat çekti.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

CBS kanalında yer alan '60 Dakika' programına katılan Trump, tek başına verdiği röportajı yarıda keserek yayını terk etti. Yayını terk ettikten sonra Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "“Lesley Stahl, Beyaz Saray’da benimle röportaj yaparken maske takmıyordu. Dahası da gelecek” ifadelerini kullandı.

ANKET SONUÇLARININ GERGİNLİĞİ

CNN International da yer alan haberde, Trump'ın anket sonuçlarında geride olmasının gerginliğinin yaşadığı belirtildi. Öte yandan olayı gören bir kişi ise, tweet'teki görüntünün, Trump'ın röportajı bitirmesinin hemen ardından yapımcılarıyla birlikte Stahl'ı gösterdiğini söyledi. Stahl Beyaz Saray'a girdiği andan itibaren ve röportaj başlamadan hemen önce bir maskesi vardı.

Koronavirüse yakalanana kadar maske kullanımını pek umursamayan Trump'ın bu hareketi ise eleştirildi. Trump birkaç gün öncesine kadar yüzlerce kişinin katıldığı ayin töreninde maske kullanmamıştı.