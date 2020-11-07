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ABD Başkanı kim oldu? ABD Başkanlık seçim sonuçları son dakika açıklandı

ABD Başkanı kim oldu? Tüm dünyanın merakla beklediği haber geldi. ABD Başkanı belli oldu. Donald Trump ile Joe Biden arasında günlerdir devam eden rekabet son buldu. ABD'de başkan olabilmek için 270 delegenin oyunu almak gerekiyor. Peki ABD Başkanı kim oldu? İşte son dakika Amerika seçim sonuçları....

ABD Başkanı kim oldu? ABD Başkanlık seçim sonuçları son dakika açıklandı
AA

ABD yeni başkanı Joe Biden oldu! ABD'nin başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zaferi kesinleşen Demokrat Joe Biden'ın Nevada eyaletinde de kazandığı bildirildi.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre, Biden kendisine başkanlığı kazandıran Pennsylvania'nın ardından Nevada eyaletinden de zaferle çıktı.

Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alan Biden, bu eyaletteki 6 delegeyi de hanesine yazdırdı.

Pennsylvania'yı kazandıktan sonra delege sayısını 273'e çıkaran Biden, Nevada eyaletini de almasıyla delege sayısını 279'a çıkarmış oldu.

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