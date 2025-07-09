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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Gazze'de çözüm olasılığı çok yüksek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Gazze'de anlaşma ihtimali çok yüksek

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Gazze'de bu hafta ya da önümüzdeki hafta anlaşma ihtimali yüksek." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.07.2025 - 21:08 Güncelleme: 09.07.2025 - 21:08
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        Trump'tan Gazze açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Gazze'de bu hafta ya da önümüzdeki hafta anlaşma ihtimali yüksek." diye konuştu.

        Trump, Ukrayna konusuna da değinerek "Ukrayna'da yaşananlardan memnun değilim. Ukrayna'ya başka Patriot hava savunma sistemi gönderme konusuna göz atacağız." dedi.

        ABD Başkanı, önceki açıklamalarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den memnun olmadığını, kendilerine saçma koşullar dayattığını işaret etmişti.

        ABD BASININDAN PATRİOT İDDİASI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceklerini açıklamasının ardından, ek Patriot hava savunma sistemi göndermeyi düşündüğü iddia edildi.

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        Wall Street Journal'ın (WSJ) ismini vermek istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Ukrayna'ya ek kaynaklar göndermeyi düşündüğü öne sürüldü.

        Buna göre, Beyaz Saray'ın Pentagon'dan Ukrayna'ya Patriot sistemi dahil ek silahların gönderilmesine ilişkin seçenekleri hazırlamasını istediği ileri sürüldü.

        Ayrıca diğer ülkelerin Kiev yönetimine daha fazla Patriot sağlayıp sağlayamayacağının da araştırıldığı belirtildi.

        Eski bir Pentagon yetkilisi, şimdiye kadar ABD'nin üç, Almanya'nın üç ve Avrupa'daki diğer ülkelerin de toplam bir olmak üzere Ukrayna'ya Patriot sistemi sağladığı ancak bakım sorunları nedeniyle hepsinin aynı anda çalışır durumda olmadığını iddia etti.

        Trump'a yakın bir yetkili ise Beyaz Saray'ın savaşı sona erdirmek için yaptığı çabaları destekleyecek bir yasa çıkarılması için milletvekilleriyle birlikte çalıştığını ifade etti.

        Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada, "(Ukrayna'ya) Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar." ifadelerini kullanmıştı.

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