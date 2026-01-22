Habertürk
Habertürk
        ABD Başkanı Trump: Grönland için para ödemeyeceğiz

        ABD Başkanı Trump: Grönland için para ödemeyeceğiz

        ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'la ilgili bir anlaşmanın taslağı üzerinde çalıştıklarını duyurarak, "Grönland için para ödemeyeceğiz. Oraya tam erişime sahip olacağız" dedi.

        Giriş: 22.01.2026 - 17:00 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:00
        Trump: Grönland için para ödemeyeceğiz
        ABD Başkan Donald Trump, Grönland konusunda bir anlaşma üzerinde çalışıldığını söyledi.

        Bu açıklamayı, gümrük vergisi tehdidinden geri adım atıp Grönland topraklarını ele geçirmek için güç kullanmayacağını açıkladıktan bir gün sonra yaptı.

        Trump, Davos'tan Fox Business Network'e verdiği röportajda, Grönland'ı satın alma girişiminin küresel piyasalar üzerindeki etkisini de kabul etti ve bu toprakları satın almak için para ödemeyi planlamadığını söyledi: "Şu anda ayrıntıları müzakere ediliyor. Ama esasen tam erişim söz konusu. Bunu duyurduktan sonra borsanın çok önemli ölçüde yükseldiğini fark ettim. Altın Kubbe'yi inşa etmekten başka bir şey için ödeme yapmamız gerekmeyecek"

        Avrupalıların ABD hisse senetlerini ve tahvillerini satma olasılığı sorulduğunda Trump, "Eğer satarlarsa, satarlar. Ama böyle bir şey olursa, bizim tarafımızdan büyük bir misilleme olur ve tüm kozlar bizim elimizde" dedi.

        Trump, herhangi bir anlaşmanın Grönland'a "tam erişim" sağlayacağını, buna askeri erişim de dahil olduğunu söyledi: "İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak alıyoruz."

        Beyoğlu'nda İngiliz John Paul misafir kaldığı evde ölü bulundu

        Beyoğlu'nda İngiliz John Paul misafir kaldığı evde ölü bulundu

