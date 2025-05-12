ABD Başkanı Trump'ın Körfez turunda Elon Musk da ekipte

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayan 3 günlük Körfez zirvesine en büyük destekçilerinden ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı yetkisini verdiği Elon Musk da katılacak.

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Reuters haberi paylaşılan bir planlama notuna dayandırırken, ABD ve Suudi Arabistan arasında birçok konuda geniş ölçekli mutabakatlar imzalanması bekleniyor.

Elon Musk, Trump yönetiminin fiili bir parçası olarak Riyad'da düzenlenecek Suudi-ABD yatırım forumunun davetli katılımcıları arasında yer alacak.