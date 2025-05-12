ABD Başkanı Trump'ın Körfez turunda Elon Musk da ekipte
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyarette davetliler listesinde yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayan 3 günlük Körfez zirvesine en büyük destekçilerinden ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı yetkisini verdiği Elon Musk da katılacak.
Reuters haberi paylaşılan bir planlama notuna dayandırırken, ABD ve Suudi Arabistan arasında birçok konuda geniş ölçekli mutabakatlar imzalanması bekleniyor.
Elon Musk, Trump yönetiminin fiili bir parçası olarak Riyad'da düzenlenecek Suudi-ABD yatırım forumunun davetli katılımcıları arasında yer alacak.