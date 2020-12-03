AA

ABD Başkanı Trump, seçimlerde hile yapıldığı iddialarının detaylarını içeren bir konuşmasının videosunu, Twitter ve Facebook hesaplarından paylaştı.

Yaklaşık 42 dakika uzunluğundaki konuşmasına, "Belki bu, bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma" diyerek başlayan Trump, 3 Kasım seçimlerinde Demokratlar tarafından organize bir şekilde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Trump, konuşmasında, "ABD Anayasası'nı ve kanunlarını korumaktan daha önemli bir görevim yok, bu yüzden şu anda koordineli bir saldırı ve kuşatma altındaki seçim sistemimizi korumaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATLAR HİLE YAPTI"

Seçimlerden birkaç gün sonra Demokrat rakibi Biden'ın kazandığının ilan edildiğini, ancak bu esnada henüz kritik birçok eyalette oy sayımının devam ettiğini belirten Trump, "Anayasal süreç işlemeli ve her yasal oy sayılmalı, her yasal olmayan oy da sayılmamalı." dedi.

Trump, birçok kritik eyalette Demokratların önceden hazırlık yaparak çok sayıda oy pusulası basıp bunları belirsiz kişilere gönderip sonra da Biden lehine kullanılmış gibi kayda geçirdiklerini savundu.

AA'nın haberine göre; Michigan, Wisconsin ve Minnesota gibi birçok eyalette seçmenlerin tamamına postayla oy pusulalarının gönderildiğini kaydeden Trump, bu yolla çok sayıda aslında geçersiz olan oyların geçerli oy gibi sisteme işlendiğini ileri sürdü.

Posta yoluyla oy kullanma yönteminin hileye çok açık olduğunu savunan Trump, ABD dışında gelişmiş hemen hiçbir ülkede bu denli yaygın posta oy kullanımı olmadığını söyledi.

"KAĞITLA OY KULLANMA İŞLEMİNE GEÇMELİYİZ"

Seçimlerde kullanılan makinelerin güvenli olmadığını ifade eden Trump, "Bizim kağıtla oy kullanma işlemine geçmemiz lazım, evet biraz zaman alır belki ama en güvenlisi o." değerlendirmesini yaptı.

3 Kasım'daki Kongre seçimlerinde kimsenin beklemediği kadar iyi bir performans gösterdiklerini anlatan Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısını artırdıklarını ve (5 Ocak'taki Georgia'da yapılacak 2. tur Senato seçimlerinin ardından) Senato'da da çoğunluklarını koruyacaklarını ifade etti.

"Ben sonuçları doğru bir şekilde ortaya konmuş bir seçimin sonucunu kabul ederdim ancak şu durumda elimizde hile yapıldığına dair birçok gösterge ve delil bulunuyor." sözleriyle seçimleri kaybettiğini kabul etmeyeceğini dile getiren Trump, "Eğer 2020'de yapılan hilelerin altını kazımazsanız bundan sonra elimizde bir ülke kalmaz. Bu yüzden seçim sistemimizde dürüstlük ve doğruluğu sağlayacağız." yorumunu yaptı.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden 306 delegeye ulaşırken, mevcut Başkan Donald Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.