ABD Başkanı Trump Suriye hakkında "İsraillilerin fikrini sormadığını" açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan İsraillilerin "bu konudaki fikrini sormadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Körfez turunu tamamlayarak son durağı olan BAE'den ayrıldı.

Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Körfez turu dönüşünde, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suriye, Gazze ve İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"BUNU ONLARA SORMADIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını açıklayan Trump, İsraillilerin buna itiraz etmesinin sorulması üzerine "Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm." dedi.

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Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması kararının memnuniyetle karşılandığına dikkati çekerek Suriye'de uzun süre devam eden kargaşanın tekrar yaşanmasını istemediklerini dile getirdi.

Yaptırımların "can yakıcı ve acımasız" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip olduğunu ve "bunun bir fırsat olduğunu" kaydetti.