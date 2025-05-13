ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Trump, dört gün boyunca Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Trump'ın Orta Doğu turu ziyareti kapsamında Perşembe günü İstanbul'a gelmesi de ihtimal dahilinde.

Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

Trump'ın 16 Mayıs'a kadar gerçekleştireceği gezide üç ülkenin de ABD ile kritik anlaşmalar imzalaması bekleniyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından, İran'ın nükleer programıyla ilgili gerilimin tırmanma ihtimaline kadar uzanan güvenlik krizlerinden ve çok sayıda ekonomik anlaşma Trump'ın Körfez turunun gündeminde olacak.

MUSK DA EŞLİK EDİYOR

Trump'a bu seyahatinde, yakın müttefiki, SpaceX, X ve Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk da dahil olmak üzere çok sayıda Amerikan iş insanı eşlik ediyor. Trump beraberindeki ekiple önce Suudi-ABD Yatırım Forumu'nun düzenlendiği Riyad'ı ziyaret edecek, Çarşamba günü Katar'a, Perşembe günü de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

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TRUMP: İSTANBUL'A GELEBİLİRİM

Diğer yandan Trump, Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine de katılabileceğinin mesajını verdi. Trump, dün yaptığı açıklamada, "15 Mayıs Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." dedi. Trump, toplantıda yarar sağlayacağını düşünürse İstanbul'a gelmeyi düşüneceğini de vurguladı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.