Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'ı "yalancılıkla" suçladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 06:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 06:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında çıkan ve İran nükleer tesislerine saldırının nükleer tesislerine "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlere tepki gösterdi.

        ABD Başkanı, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

        "İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor." ifadelerine yer veren Trump, ABD'nin etkili medya organlarını "yalan haber yapmakla" suçladı.

        Trump, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik ABD'nin B-2 bombardıman uçakları ve denizaltıları tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından, Tahran'ın nükleer kapasitesinin "tamamen imha edildiğini" çeşitli platformlarda açıklamıştı.

        REKLAM

        Ülkedeki bazı medya organları ise bunun gerçek olmadığı, ancak İran'ın nükleer çalışmalarını birkaç ay geriye atabilecek bir etki oluşturulabildiği yönündeki iddiaları dillendirmişti.

        TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF, İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİN İMHASIYLA İLGİLİ DETAYLARI PAYLAŞTI

        Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'a yapılan hava saldırıları sonucu, Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini "yok ettiğini" detaylarıyla açıklayarak ABD medyasındaki iddiaları yalandı.

        Witkoff, Fox News'le yaptığı canlı bağlantıda, "(İran'ın nükleer tesisi) Fordo'ya 12 sığınak delici bomba gönderdik. Koruma kapağını deldiğine ve yok edildiğine şüphe yok." dedi.

        ABD medyasının, söz konusu iddialarına cevap veren Witkoff, "Bu tür bilgileri sızdırmak, bilgi ne olursa ve hangi tarafta olursa olsun, çirkindir. Bu vatana ihanettir, bu yüzden araştırılmalıdır. Ve bunu kim yaptıysa, bundan kim sorumluysa, hesap vermeli." ifadelerine yer verdi.

        Witkoff, sadece ABD'nin değil, "diğer ülkelerin raporlarını da okuduğunu" belirterek, hedefe ulaşılamadığını ima eden haberlerin "tamamen saçma" olduğunu söyledi.

        İran'ın Isfahan nükleer tesisinin aynı zamanda zenginleştirmenin sonunda malzemeyi metalize etmek için gerekli bir "dönüşüm tesisi" olduğunu ifade eden Özel Temsilci, "Bildiğimiz kadarıyla İran'da bunu yapabilen tek tesis olan Isfahan'daki bu dönüşüm tesisi tamamen yok edildi." iddiasında bulundu.

        Witkoff, bunun dışında, İsrail'in de daha önceden hedef aldığı diğer iki yeraltı nükleer tesisinin de tamamen imha edildiğinden emin olmak için "üst üste" bomba yağdırdıklarını, sonuçtan "hiç şüphe duyamadığını" ifade etti.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar