Amerika Birleşik Devletleri 59. Başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın yarışacağı ABD Başkanlık seçimlerinde kritik gün geldi çattı.

ABD'de yakın dönemin en kritik başkanlık seçimlerinin başlamasına saatler kala, gözler anketlere ve bu anketlerin güvenilirliğine çevrildi. Peki ABD Başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta? Anketlerde Trump mı, Biden mı önde? ABD seçimlerine dair önemli ayrıntılar...

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.

ANKETLERDE KİM ÖNDE?

ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analiz sitesi Real Clear Politics'de ulusal anketlerde Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Trump'ın 6,5 puan önünde görünüyor.

Kritik eyaletlere bakıldığında da Kuzey Carolina haricindeki tüm eyaletlerde Biden'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Kuzey Carolina'da Trump'ın, rakibi Biden'ın 0,6 puan önünde olduğu belirtiliyor.

Biden, en kritik eyaletlerden Florida'da 1, Pennsylvania'da 4,2 puan önde görünüyor. Diğer kritik eyaletlerden Michigan'da 5,1, Wisconsin'de 6,6, Arizona'da ise 1 puan üstünlüğü bulunuyor.

SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Bu sistemde, ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.

TÜRKİYE İÇİN HANGİSİ?

ABD seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli gündem maddelerinden biri. Ve en çok tartışılan konu da mevcut başkan Donald Trump seçilirse mi, yoksa Demokrat aday Joe Biden seçilirse mi Türkiye için daha olumlu bir sonuç olur? sorusu… ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki samimi ilişkiye dayanarak Biden’ın seçilmesi durumunda kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceği yorumları ise ağırlıkta.

Peki süreci yakından takip eden gazetecilerin bu konudaki yorumları ne? Biden’a yönelik kuşkuculuk ve ‘her şey çok kötü olacak’ algısının yanlış olduğunu belirten Oray Eğin “Şahsi yürüyen ilişkilerde karşı taraf sağı solu belli olmayan bir kişilik olduğu için bu istikrarlı bir ilişki olmayabilir. Biden ile kurumlar bazında bir ilişki kurulabilir, dolayısıyla bu daha dengeli ve tutarlı bir ilişki olabilir. Biden ile daha sağlam bir ilişki kurulma ihtimali var” dedi. Uluslar arası ilişkilerde dostlukların değil çıkarların ön planda olduğuna dikkat çeken Timoçin ise ”Biden’ın dış politika ve uluslar arası ilişkiler deneyimine bakarsak Türkiye’nin NATO, Ortadoğu ve bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun farkında. Trump’ın çıkarlarına uymayan bir durumda Türkiye’ye arkasını dönmemek için herhangi bir nedeni yok” şeklinde konuştu.

Biden ile Obama Michigan'da ortak program düzenledi

Öte yandan anketlerde Trump'ın önünde gözüken Demokrat aday Joe Biden ise eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte bir diğer kritik eyalet olan Michigan'da ortak etkinliğe katıldı.

Pennsylvania'da seçim çalışmalarını sürdürecek olan Biden'ın 3 Kasım'da kendi memleketi olan Delaware'de olacağı açıklandı.