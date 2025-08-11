Habertürk
        ABD BLA'yı terör listesine aldı | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu (BLA) yabancı terör örgütleri listesine aldıklarını ifade etti.

        Giriş: 11.08.2025 - 22:40 Güncelleme: 11.08.2025 - 22:40
        ABD BLA'yı terör listesine aldı
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu (BLA) "yabancı terör örgütleri" listesine eklediklerini duyurdu.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BLA'nın yabancı terör örgütleri listesine eklenmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

        Rubio, açıklamasında, "Bugün, Dışişleri Bakanlığı, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve onun takma adı olan Majeed Tugayı'nı Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine eklemektedir." ifadesini kullandı.

        ABD'li bakan, 2019 yılında BLA'nın Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT) listesine eklendiğini, Majeed Tugayı'nın da bugün aynı kategoride BLA altına eklendiğini belirtti.

        Pakistan'ın terör sorunu

        Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

        Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

        Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

