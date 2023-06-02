ABD, British Airways’e pandemideki uçuş iptalleriyle ilgili 1,1 milyon dolar para cezası kesti

ABD Ulaştırma Bakanlığı, pandemi süresince iptal edilen uçuşlar nedeniyle yolculara yapılmayan geri ödemeler nedeniyle İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways’e (BA) 1,1 milyon dolar para cezası kesti.

Bakanlık, hakkında bin 200’den fazla şikayet aldığı havayolu şirketinin yolculara ödemeleri zamanında yapmadığını söyledi.

BA ise "her zaman yasalara uygun hareket ettiğini" söyleyerek iddiaları reddetti.

Bakanlığın aktardığına göre, Mart – Kasım 2020 tarihleri arasında şirketin internet sitesinde, yolculardan BA ile iptal edilen ya da tarihi-saati değiştirilen uçuşlarla alakalı telefonla iletişime geçmeleleri istendi. Ancak yolcular, bu aramalarda müşteri hizmetlerine aylarca ulaşamadı.

Para iadeleri için şirketin internet sitesinde herhangi bir talep imkanının bulunmadığının belirtildiği bakanlık açıklamasında, BA'nın web sitesindeki yanıltıcı bilgilerin Mart-Kasım 2020 arasında tüketicilerin yanlışlıkla seyahat kuponları istemelerine yol açtığı kaydedildi.

Bakanlık, bu hataların "binlerce tüketiciye gereken geri ödemelerin alınmasında önemli zorluklar ve gecikmelere neden olduğunu" ifade etti.

Para cezasının benzeri durumların yaşanmaması için verildiği kaydedildi.

BA, 2020 ve 2021 yıllarında geri ödeme yapılamayan bilet sahiplerine 40 milyon dolardan fazla ödeme yaptığı için cezadan 550 bin dolar indirim alacak.

Havayolu şirketi, pandemide yaşanan uçuş iptalleri gibi aksaklıklardan dolayı üzgün olduklarını söyledi:

“Bu dönemde her zaman yasalara uygun davrandık ve müşterilere farklı tarihlerde seyahatlerini yeniden planlama veya uçuşları iptal edildiyse de geri ödeme talep etme esnekliği sunduk. Pandemi başlangıcından bu yana beş milyondan fazla geri ödeme yapmış bulunuyoruz."