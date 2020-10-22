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ABD, Bulgaristan’a ikinci el 2 F-16 uçağı hibe edecek

ABD’nin Sofya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper’ın Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin Bulgaristan’da kullandığı askeri üslerine dün yaptığı ziyaretinin ardından alındığı belirtildi. Söz konusu uçakların "kullanılmaya ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle" Bulgaristan’a hibe edileceği kaydedildi

ABD, Bulgaristan’a ikinci el 2 F-16 uçağı hibe edecek
ABD'den Bulgaristan'a ikinci el F-16
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AA

ABD’nin Sofya Büyükelçiliği, uçakların Bulgar pilotların eğitimi için kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "F-16 Block 70' uçaklarının edinilmesi sayesinde Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanması için ortak misyonlarımızın lojistiği için kapsamlı kaynaklar yaratacak." ifadesi kullanıldı.

ABD ile Bulgaristan arasında askeri alanda ilerleyen iş birliği çerçevesinde son 2 yılda 170 ortak girişim gerçekleştiği, 5 bin Bulgar askeri personelin ABD’de eğitim gördüğü, ABD'nin Bulgaristan’daki savunma tesislerine 50 milyon dolarlık yatırım yaptığı aktarıldı.

TESLİM İÇİN ABD KONGRESİNDEN ONAY BEKLENİYOR

Hava Kuvvetleri filosu yıpranmış eski Rus yapımı uçaklardan oluşan Bulgaristan, ABD’den alacağı 8 F-16 uçağı için 1 milyar avro peşin ödeme yapmıştı. Uçakları 2024'te teslim alacak ülke, 8 tane daha almaya hazır olduğunu bildirmişti.

Başbakan Boyko Borisov, ABD’den beklenen uçakların kullanılacağı Bulgaristan’daki askeri üslerin onarım ve hazırlığı için 150 milyon avro ayrıldığını açıklamıştı.

Hibe edilecek uçakların devir teslimi için ABD Kongresinden onay bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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