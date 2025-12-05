ABD Büyükelçisi Barrack'tan kritik F-35 açıklaması: Sorunlar çözülüyor

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin sahip olduğu S-400 füzeleriyle ilgili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kritik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini kullanmadığını, bazı sorunları da çözdüğünü belirten Barrack, "Bu sorunların önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğine inanıyorum" dedi.

Barrack, Türkiye'nin Rus sisteminden kurtulmaya yaklaştığı sorulduğunda, "Evet" yanıtını verdi.

Türkiye, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini satın aldıktan sonra Trump'ın ilk döneminde, 2019 yılında F-35 programından çıkarılmıştı.

Barrack'ın açıklamalarıyla F-35'lerin tedariki konusunda bir ilerleme daha kaydedildiği belirtilmiş oldu.

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında Beyaz Saray'daki zirvede F-35'lerin Türkiye'ye tedarikini de görüşmüş, Trump konuya olumlu yaklaşmıştı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıklamalarının "sadece retorik" olduğunu belirterek, "Türkiye ve İsrail'in bir noktada ilişkilerini düzelteceğine" olan güvenini dile getirdi.

Türkiye, İsrail'in Gazze'de yarattığı insanlık dramının en güçlü eleştirmenleri arasında yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana Erdoğan, İsrail'i defalarca "tam bir soykırım" yapmakla suçladı ve cinayetlerden doğrudan Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Netanyahu ise Erdoğan'ı Gazze ve Filistin konusundaki tutumları nedeniyle eleştirdi. 15 Eylül'de Kudüs hakkında yaptığı konuşmada Netanyahu, Erdoğan'ın adını anarak, "Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin değil, bizim. Her zaman bizim olacak. Bir daha asla bölünmeyecek" demişti.

Bu yıl 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin savaşı durdurması bekleniyordu, ancak İsrail her gün ateşkesi ihlal etti ve yüzlerce kişi daha hayatını kaybetti. İsrail ayrıca, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin zorlu insani koşullarla karşı karşıya olduğu Gazze'ye gıda ve ilaç girişini kısıtlamaya devam ediyor.