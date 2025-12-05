Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Büyükelçisi Barrack'tan kritik F-35 açıklaması: Sorunlar çözülüyor | Dış Haberler

        ABD Büyükelçisi Barrack'tan kritik F-35 açıklaması: Sorunlar çözülüyor

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına neden olan, Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin 'kullanım dışı' olduğunu ve konuyla ilgili birçok sorunu çözdüğünü belirterek, "4-6 ay içinde kalan sorunlarda çözüme ulaşılacağına inanıyorum" dedi. Bu açıklamayla, eylül ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Trump-Erdoğan zirvesiyle adım atılan F-35 sürecinde ilerleme kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Büyükelçisi Barrack'tan kritik F-35 açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin sahip olduğu S-400 füzeleriyle ilgili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kritik açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini kullanmadığını, bazı sorunları da çözdüğünü belirten Barrack, "Bu sorunların önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğine inanıyorum" dedi.

        Barrack, Türkiye'nin Rus sisteminden kurtulmaya yaklaştığı sorulduğunda, "Evet" yanıtını verdi.

        Türkiye, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini satın aldıktan sonra Trump'ın ilk döneminde, 2019 yılında F-35 programından çıkarılmıştı.

        Barrack'ın açıklamalarıyla F-35'lerin tedariki konusunda bir ilerleme daha kaydedildiği belirtilmiş oldu.

        REKLAM

        ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında Beyaz Saray'daki zirvede F-35'lerin Türkiye'ye tedarikini de görüşmüş, Trump konuya olumlu yaklaşmıştı.

        "Erdoğan-Netanyahu söylemleri retorik"

        ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıklamalarının "sadece retorik" olduğunu belirterek, "Türkiye ve İsrail'in bir noktada ilişkilerini düzelteceğine" olan güvenini dile getirdi.

        Türkiye, İsrail'in Gazze'de yarattığı insanlık dramının en güçlü eleştirmenleri arasında yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana Erdoğan, İsrail'i defalarca "tam bir soykırım" yapmakla suçladı ve cinayetlerden doğrudan Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

        Netanyahu ise Erdoğan'ı Gazze ve Filistin konusundaki tutumları nedeniyle eleştirdi. 15 Eylül'de Kudüs hakkında yaptığı konuşmada Netanyahu, Erdoğan'ın adını anarak, "Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin değil, bizim. Her zaman bizim olacak. Bir daha asla bölünmeyecek" demişti.

        Bu yıl 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin savaşı durdurması bekleniyordu, ancak İsrail her gün ateşkesi ihlal etti ve yüzlerce kişi daha hayatını kaybetti. İsrail ayrıca, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin zorlu insani koşullarla karşı karşıya olduğu Gazze'ye gıda ve ilaç girişini kısıtlamaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"