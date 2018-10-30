ABD, Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek ay yapacakları görüşmede iki ülke arasındaki ticaret savaşına bir çözüm bulunamaması halinde Çin'den ithal tüm ürünlere Aralık ayı başlarında gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Bloomberg ajansının dün adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Trump-Xi görüşmesinde iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulunamazsa ABD'nin ek gümrük vergisi alacağı ürünlerin listesi hazırlanıyor.
Trump ve Xi, Kasım ayı sonunda yapılacak olan G20 zirvesi sırasında ikili görüşmelerde bulunacak. Beyaz Saray'ın gümrük politikaları hakkında bilgi sahibi bir kaynak yakında ek gümrük vergisi konusunda bir adım atılabileceğini ifade ederek, "çarkların (bu yönde) döndüğünü" söyledi ancak başka bilgi vermedi.
BORSAYI DÜŞÜRDÜ
Haberin ardından ABD borsaları düşüş kaydetti. Teknoloji ve internet hisselerindeki değer kayıpları nedeniyle de baskı
altında kalan endeksler yüzde 0.7 ile 1.6 arasında geriledi. Şu ana kadar Çin'den ithal 250 milyar tutar dolarında ürüne
gümrük vergisi getiren Trump yönetimi bir süredir bu ülkenin geri kalan ihraç ürünlerine de ek gümrük vergisi getirme
tehdidinde bulunuyordu. Henüz ek gümrük vergisi getirilmemiş 257 milyar dolar değerinde ürün bulunuyor.
CEP TELEFONLARINI ETKİLEYECEK
ABD Çin'in ticaret politikaları, teknoloji transferi ve endüstriyel teşvik politikalarında köklü değişikliklere gitmesini istiyor.
Çin ise, ABD'nin bundan önceki gümrük vergilerini artırma kararına misillemeyle karşılık verdi ve 110 milyar dolar
tutarında ABD ürününe gümrük vergisi getirdi.
Daha önceki gümrük vergileri, ürün listelerinin oluşturulmasından en az iki ay sonra devreye alındı. ABD'nin bundan önceki gümrük vergileri Çin sermayesi ve ara mallarını kapsıyordu. Geri kalan ürünlere getirilebilecek gümrük vergisi ise cep telefonları, bilgisayarlar, giyim ve ayakkabı gibi tüketici ürünlerini etkileyecek.
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