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ABD daha zayıf dolar istemiyor

Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'in Kongre'de yapacağı konuşmada ABD'nin daha zayıf dolar istemediğini ifade edeceği bildirildi

ABD daha zayıf dolar istemiyor
HABERTURK.COM

ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'in yarın Kongre'de yapacağı konuşmada ABD'nin piyasa tarafından belirlenen döviz kurlarına olan bağlılığını teyit etmesi bekleniyor. Wall Street Journal'da yer alan ve Biden geçiş ekibinden kaynaklara dayandırılan habere göre, Yellen Senato'daki onay oturumunda yapacağı konuşmada ABD'nin daha zayıf dolar istemediğini ifade edecek.

Habere göre, Yellen yeni ABD yönetiminin doların değeri hakkında politikasına yönelik sorulara "ABD dolarının ve diğer para birimlerinin değeri piyasalar tarafından belirlenmeli. Piyasalar, ekonomik performanstaki değişiklikleri yansıtır ve genel olarak küresel ekonomideki ayarlamalara imkan tanır" cevabını verecek. Yellen, gazetede yer alan habere göre Senato'da yapacağı konuşmada "ABD rekabet avantajı elde etmek için daha zayıf para birimi peşinde değil. Diğer ülkelerin bunu yapma girişimlerine karşı çıkmalıyız" diyecek.

Biden geçiş ekibi yetkilisi, Yellen'in açıklamasına yönelik sorulara yanıt vermedi. Biden Çarşamba günü göreve başlayacak. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın yıllarca doların gücünden yakınması ve bu durumun diğer ülkelere rekabet avantajı sağladığını söylemesinin ardından Yellen tarafından çerçevesi çizilen yaklaşım ABD'nin alışılagelmiş politikalarına geri döndüğüne işaret ediyor.

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