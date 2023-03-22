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ABD'de bir George Floyd vakası daha

ABD’nin Virginia eyaletinde, siyahi Irvo Otieno yaklaşık 11 dakika boyunca 10 kişi tarafından zor kullanılarak yerde tutuldu. Nefessiz kalan Otieno hayatını kaybederken, 7 polis ve 3 sağlık görevlisi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

ABD'de bir George Floyd vakası daha
AA

Washington Post’un (WP) haberine göre, Virginia'da savcılar, 6 Mart’ta meydana gelen olayda, 28 yaşındaki siyahi Irvo Otieno’nun ölümünden sorumlu tuttukları 10 kişi için ikinci derece cinayet suçlamasından dava açtı.

WP’de yayınlanan, Petersburg şehrinde bulunan eyalet hastanesi güvenlik kameraları görüntüsünde, Otieno’nun elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde odaya sokulduğu, daha sonra kontrol altına alma çabası içinde Henrico County departmanından 7 polisin ve 3 hastane görevlisinin üstüne çıktığı görüldü.

Yaklaşık 11 dakika boyunca 10 kişinin kontrol etmeye çalıştığı Otieno’nun daha sonra hareketsiz kalarak yerde uzandığı, ardından sağlık görevlilerinin kalp ve solunum masajı yapmaya çalıştığı gözlendi.

Adli tip incelemesinde olay yerinde hayatını kaybeden Otieno’nun "havasızlıktan boğulma" sonucu öldüğü kaydedildi.

WP, ses olmayan 27 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünü kısaltarak 11 dakikasını yayınladı.

Ailesinin avukatı, Otieno’nun hastaneye getirilmeden önce hücresinde polisler tarafından çıplak şekilde dövüldüğünü gösteren başka bir güvenlik kamerası kaydını izlediğini öne sürdü.

Anne Ouko Otieno, “Oğluma, köpeklere yapılan muameleden daha kötü davranıldı.” ifadesini kullandı. Ailenin Kenya’dan ABD’ye göç ettiği aktarıldı.

Olay hakkında inceleme sürerken, gözaltına alınan 2 polis memurunun bugün kefalet ile serbest bırakıldığı, diğer sanıkların da yarın kefalet duruşmasına çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

Irvo Otieno, 3 Mart'ta, bir hırsızlık ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken krize girerek polise karşı gelmiş, sonunda gözaltı işlemi gerçekleştirilmişti.

Polis, Otieno'nun kontrol için bir hastaneye götürüldüğü sırada polis memurlarına fiziki saldırıda bulunduğunu ve tutuklanarak hapishaneye transfer edildiğini bildirmişti.

Otieno'nun, 6 Mart'ta, Henrico İlçe Şerif Ofisi yetkilileri tarafından Richmond kentinde bir akıl sağlığı tedavi merkezi olan Merkezi Eyalet Hastanesi'ne yatırılmak üzere götürüldüğü kaydedilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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