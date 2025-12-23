ABD'de büyüme beklentiyi aştı

Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 16:35 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:08
        ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 arttı.

        Ülke ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

        Beklenenden fazla büyüyen ABD ekonomisinin, bu dönemde yüzde 3,3 büyümesi öngörülüyordu.

        Ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyümüştü.

        Ekonominin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde tüketici harcamaları, ihracat ve hükümet harcamalarındaki artışlar etkili olurken bu artışlar yatırımlardaki düşüşle kısmen dengelendi.

        Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,8'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, ikinci çeyrekte yüzde 2,1 artmıştı.

        Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,9 arttı.

        Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ikinci çeyrekte yüzde 2,6 yükselmişti.

