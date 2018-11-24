Dünya küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ederken, Trump yönetimi geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi isimli kurum tarafından Ulusal İklim Değerlendirmesi başlığıyla yayınlanan raporda deniz seviyesindeki değişikliklere dikkat çekildi ve bu değişikliğini ABD nüfus dağılımında yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekildi.

Raporda en düşük su seviyesi tahminleri gerçekleşse bile kıyı şeridindeki şehirleri boşaltmanın kaçınılmaz hale gelebileceği vurgulandı.

New Jersey, Massachusetts ve New York gibi şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın kıyı şeridini boşaltarak ülkenin iç kesimlerine doğru göç etmek zorunda kalacaklarına dikkat çekilen raporda yükselen sıcaklıklar ve su seviyesinin giderek artan oranda altyapısal zararlara yol açacağı ve ülkedeki üretim seviyesini de aşağılara çekeceği değerlendirmesi yapıldı.

Ulusal İklim Değerlendirmesi raporunun Şükran Günü'nden hemen sonraki gün olan Black Friday'de yayınlanması da tepki çekti. Raporun, ABD'de haberlere ilginin en düşük olduğu ve nüfusun önemli bir bölümünün alışveriş merkezlerine akın ettiği bir günde yayınlanması raporun bulgularının dikkat çekmemesine yönelik bir girişim olarak değerlendirildi.

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