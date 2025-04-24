ABD'de Cornell Üniversitesi, İsrail'i eleştiren şarkıcı Kehlani'nin konserini iptal etti

ABD'deki Cornell Üniversitesi, Filistin'e destek veren ve İsrail'i eleştiren şarkıcı Kehlani'nin planlanan konserini iptal etti. Üniversiteden yapılan resmi açıklamada, İsrail'in savaş suçlarını eleştiren Kehlani'nin okul kampüsünde vereceği konserin gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Cornell Üniversitesi Rektörü Michael Kotlikoff, öğrencilere ve öğretim üyelerine gönderdiği bir e-postada, şarkıcı Kehlani'nin performanslarında, videolarında ve sosyal medya paylaşımlarında 'antisemitik' ve 'İsrail karşıtı duygular taşıdığını' öne sürdü.

REKLAM

Kotlikoff, Kehlani'nin bu ifadelerinin 'birçok kişinin tepkisini çektiğini' ve bu yoğun tepkiler sonucunda konseri iptal etme kararı aldıklarını ifade etti.

Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş bir R&B sanatçısı olan Kehlani, okul kampüsünde düzenlenecek 'Slope Day' etkinliğinde sahne alacaktı. Kehlani, sosyal medya paylaşımlarında Filistin'e olan desteğini açıkça ifade ederken, geçtiğimiz yıl 'İntifada Çok Yaşa' ifadesiyle başlayan bir müzik videosu yayımlamıştı.

'StopAntisemitizm' adlı bir grup, geçen yaz Kehlani'nin 'İsrail karşıtı ve antisemitik' olduğunu iddia etmişti.