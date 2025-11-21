Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de Demokratlar, Trump yönetiminin "istihbarat kurumlarının çalışmalarını zayıflattığını" savundu | Dış Haberler

        ABD'de Demokratlar, Trump yönetiminin "istihbarat kurumlarının çalışmalarını zayıflattığını" savundu

        ABD'de Demokrat Kongre ve Senato üyeleri, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkenin istihbarat kurumlarının çalışmalarını zayıflattığını iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:15 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump istihbarat kurumunu zayıflatıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Senato İstihbarat Komitesinin üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, Trump yönetiminin yetkinlikten ziyade sadakati ödüllendirdiğini ve Ulusal Güvenlik Ajansının eski başkanı da dahil olmak üzere deneyimli istihbarat görevlilerini tasfiye ettiğini savundu.

        Warner, istihbarat teşkilatlarındaki kesintilerin, siber savunmaları azalttığı ve yabancı dezenformasyonla mücadele çabalarını sekteye uğrattığını da öne sürerek, Çin, Rusya ve diğer rakiplerin bu değişikliklerden yararlanmaya çalışacağını söyledi.

        Öte yandan, Demokrat Kongre üyeleri Jim Himes ve Joaquin Castro da ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'a yazdıkları mektupta, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yapılan saldırıların bazı ülkeleri ABD ile paylaştıkları istihbaratı sınırlamaya yol açıp açmadığı konusunda bilgi talep etti.

        Mektupta, "Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilenlerin öldürülmesi veya diğer politikalar, ortaklarımızın ulusal güvenlik kurumlarımızla yakın çalışma isteğini azalttığı ölçüde, ABD daha az güvende olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var