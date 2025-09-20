Habertürk
        ABD'de eğitim uçuşunda düşen helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetti | Dış Haberler

        ABD'de eğitim uçuşunda düşen helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetti

        ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Giriş: 20.09.2025 - 13:22 Güncelleme: 20.09.2025 - 13:22
        ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

        Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği anlatılan açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

