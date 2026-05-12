ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde
ABD'de enflasyon nisanda beklentileri aşarak yıllık yüzde 3,8'e yükseldi. Yükselişte enerji fiyatları etkili oldu
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,8’e yükseldi. Piyasalarda aylık enflasyonun yüzde 0,4, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
Böylece ABD’de yıllık enflasyon, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyondaki artışta belirleyici oldu. Enerji endeksi nisanda aylık yüzde 3,8 artarken, benzin fiyatları yüzde 5,4 yükseldi. Barınma maliyetleri de yüzde 0,6 artış kaydetti.
Gıda fiyatları ise nisanda aylık bazda yüzde 0,5 yükseldi. Market gıda fiyatlarında artış yüzde 0,7 olurken, meyve-sebze fiyatları yüzde 1,8, et, kümes hayvanları, balık ve yumurta fiyatları yüzde 1,3 arttı.
Enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Beklentiler çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 2,7 olacağı yönündeydi.
Verinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler yeniden ötelenirken, ABD tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. Analistler, enerji fiyatlarındaki artış ve jeopolitik risklerin önümüzdeki dönemde de enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti.
Veri öncesinde piyasalarda, Fed’in yılın ikinci yarısında sınırlı faiz indirimi yapabileceği fiyatlanıyordu. Ancak beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından, faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik öngörüler güç kazandı.